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В Казахстане проходит крупномасштабное учение "Алдаспан-2020"

15.09.2020, 13:10 8722
В Казахстане проходит крупномасштабное учение "Алдаспан-2020"
Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - В Вооруженных силах Казахстана началось оперативно-тактическое командно-штабное учение "Алдаспан-2020", передает Kazakhstan Today.
 
Крупномасштабное учение "Алдаспан-2020" проводится с учетом особенностей современных вооруженных конфликтов, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 
К учению привлечены органы управления и войсковые части регионального командования "Юг", Десантно-штурмовых войск и Военно-воздушных сил. Войска подняты по учебной тревоге и на штатной технике совершили марш к месту проведения учения - полигон "Матыбулак", дислоцированный в Жамбылской области.
 

Основной целью учения является отработка совместных действий при борьбе с незаконными вооруженными формированиями. Прибывшая в район военных маневров группировка войск должна получить учебную боевую задачу, осуществить разведку местности, выявить нахождение условного противника, а также провести специальную операцию по восстановлению стабильности в кризисном районе", - сообщили в пресс-службе.

 
Особенностью учения является внедрение опыта современных вооруженных конфликтов, когда органы управления, штабы, в отличие от классического принятия решения, планируют боевые действия ежедневно, уточняя задачи подразделениям с учетом быстро меняющейся обстановки. Это позволяет более эффективно применять имеющиеся силы и средства, экономить материальные и беречь людские ресурсы.
 
Кроме того, в ходе учения планируется использовать новые формы и методы применения танковых подразделений и сил армейской авиации, показавшие свою эффективность в борьбе против незаконных вооруженных формирований.
 
Учение продлится до 23 сентября.
 

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