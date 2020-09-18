На большей части территории Казахстана в четверг ожидаются дожди

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 17 сентября 2020 года ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории Казахстана влияет циклон с районов Карского моря, который вызовет дожди, местами с грозами, в северных и центральном регионах местами сильные дожди и возможен град. Лишь на западе страны сохраняется погода без осадков. По республике сохраняется усиление ветра до 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, на юго-востоке местами 30 метров в секунду и более, в южной части с пыльной бурей. Местами шквал, на северо-западе РК местами туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Акмолинской областях сохраняется усиление ветра до 15-20, местами 23-28 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области местами шквал, возможен град.

В Павлодарской области местами шквал, днем возможен град, усиление ветра ночью местами, днем 15-20, местами 25 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами шквал, ветер 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.

В Мангистауской, днем Алматинской областях местами ветер 15-20 метров в секунду, пыльная буря, в Алматинской области - шквал.

В Актюбинской области, днем в Атырауской области, на востоке Западно-Казахстанской области ветер 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Кызылординской области усиление ветра ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, местами шквал, пыльная буря.

В Костанайской области местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами 23 метра в секунду.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области 30 метров в секунду и более.

В Карагандинской области ожидаются местами град, шквал, усиление ветра до 15-20, местами 23-28 метров в секунду, днем на юго-востоке области порывы 30 метров в секунду и более.

В Кызылординской области, на большей части Атырауской, Жамбылской, Карагандинской областей, местами Туркестанской, Алматинской областях, на востоке Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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