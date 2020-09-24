На большей части территории Казахстана ожидаются дожди

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 23 сентября 2020 года ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.

На северную половину Казахстана продолжает оказывать влияние Северо-Западный циклон и связанные с ним фронтальные системы – пройдут дожди, местами сильные, на северо-западе и крайнем севере с грозами, шквалом, возможно выпадение града. И только на юге и юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе и севере - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, шквал, град, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, в Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, утром и днем в Кызылординской области, днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях порывы 25 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области – туман, на северо-востоке Карагандинской области ночью и утром на почве заморозки, 1-3 градуса.

На большей части Карагандинской, Кызылординской областей, местами в Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства