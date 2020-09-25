В северной и восточной частях Казахстана ожидаются дожди и усиление ветра

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - На северной и восточной части территории Казахстана 24 сентября 2020 года ожидаются дожди и усиление ветры, передает Kazakhstan Today.

Погода на территории Казахстана будет оставаться без существенных изменений - в северной и восточной половине ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра; на западе и юге страны по-прежнему без существенных осадков. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра до 15-20, местами 23-28 метров в секунду, местами туман.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на востоке Карагандинской области на поверхности почвы заморозки, 1-3 градуса.

В Алматинской, Костанайской, ночью в Актюбинской, утром и днем в Жамбылской областях ожидается усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области местами туман.

В Западно-Казахстанской, ночью и утром в Атырауской областях местами ожидается туман.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, местами в Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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