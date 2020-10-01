Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - Казахстан потерял позиции в мировом рейтинге по уровню свободы Интернета, передает Kazakhstan Today.

Такие данные в своём ежегодном отчёте опубликовала международная правозащитная организация Freedom House, сообщает " Хабар 24 ".

За год наша страна опустилась на четыре строчки и заняла 50-е место. Лидерами стали Исландия, Эстония и Канада. Кыргызстан занял 25-ю позицию, Беларусь - 48-ю. Соседняя Россия следует сразу за Казахстаном.

Всего ухудшение свободы во Всемирной паутине наблюдается в 33 странах, в то время как 16 государств улучшили свои показатели.

Уровень свободы Интернета в нашей стране оценивается в 32 балла из 100.

Аналитики из Freedom House отмечают, что на такой показатель повлияли временные ограничения доступа к социальным сетям, новостным сайтам, а также блокировка мобильного Интернета.

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