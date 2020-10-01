В селе Косагаш в Алматинской области открылась новая школа

Средства на современную школу выделены из областного бюджета.
Школа полностью оснащена современным оборудованием. В каждом кабинете у каждого учителя есть компьютер. Кроме того, имеется персональный компьютерный класс, лаборатории и мастерские для девочек и мальчиков.
Сегодня происходит открытие долгожданной школы. Радости учащихся и родителей нет предела. Теперь учителя будут преподавать в новом интерактивном классе", - отметила аким Коксуского сельского округа Алия Бахтиярова.
Новая школа охватит 38 человек новыми рабочими местами. Из них 29 учителей. Учителя радуются, что в преддверии Дня учителя им был сделан большой подарок.
Стоит отметить, что в рамках программы "Дорожная карта занятости - 2020" в Кербулакском районе проводится капитальный ремонт Сарыбастауской средней школы и Сарыбулакской средней школы по программе "Ауыл - ел бесігі".
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