В селе Косагаш в Алматинской области открылась новая школа

Талдыкорган. 30 сентября. Kazakhstan Today - В селе Косагаш Кербулакского района открылась современная школа на 80 мест. Строительство школы началось в апреле 2019 года. В церемонии открытия участвовал заместитель акима Алматинской области Рустам Али, передает Kazakhstan Today.

Средства на современную школу выделены из областного бюджета.

Школа полностью оснащена современным оборудованием. В каждом кабинете у каждого учителя есть компьютер. Кроме того, имеется персональный компьютерный класс, лаборатории и мастерские для девочек и мальчиков.

Сегодня происходит открытие долгожданной школы. Радости учащихся и родителей нет предела. Теперь учителя будут преподавать в новом интерактивном классе", - отметила аким Коксуского сельского округа Алия Бахтиярова.

Новая школа охватит 38 человек новыми рабочими местами. Из них 29 учителей. Учителя радуются, что в преддверии Дня учителя им был сделан большой подарок.

Стоит отметить, что в рамках программы "Дорожная карта занятости - 2020" в Кербулакском районе проводится капитальный ремонт Сарыбастауской средней школы и Сарыбулакской средней школы по программе "Ауыл - ел бесігі".

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