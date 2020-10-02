Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - В четверг на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
На большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на юге и юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки (преимущественно дождь). Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".
Днем в Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, в Кызылординской -с пыльной бурей.
В Костанайской области, ночью и утром Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Жамбылской области местами-туман, ветер 15-20 метров в секунду.
В Жамбылской, Алматинской областях ночью и утром местами ожидаются заморозки, 1-4 градуса.
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Карагандинской, Актюбинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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