Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - В четверг на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на юге и юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки (преимущественно дождь). Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

Днем в Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, в Кызылординской -с пыльной бурей.

В Костанайской области, ночью и утром Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Жамбылской области местами-туман, ветер 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Алматинской областях ночью и утром местами ожидаются заморозки, 1-4 градуса.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Карагандинской, Актюбинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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