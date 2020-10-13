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Беркимбаев назначен главой управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы

12.10.2020 10180
Беркимбаев назначен главой управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы
Алматы. 12 октября. Kazakhstan Today - Назначен руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
Распоряжением акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы назначен Айдар Беркимбаев, сообщили в акимате.
 
Айдар Беркимбаев родился в 1970 году. Окончил Казахскую академию спорта и туризма, университет "Арна", Алматинский институт энергетики и связи. В разные годы занимал руководящие должности в частных структурах, работал начальником отдела в АО "Алматинские электрические станции". С 2018 по 2019 годы являлся руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области. С октября 2019 года до нынешнего назначения являлся генеральным директором ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".
 

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