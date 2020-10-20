В понедельник на большей части Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 19 октября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

На большей части РК под влиянием антициклона ожидается погода без осадков, лишь на востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем на западе, северо-западе под влиянием ложбины циклона - дождь. Местами по РК ожидается туман, усиление ветра, на востоке ночью - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

Ночью в Восточно-Казахстанской области, утром и днем в Акмолинской области, днем в Жамбылской, Костанайской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Атырауской областях, ночью и утром Костанайской области местами ожидаются туман.

В Алматинской, Жамбылской областях ночью местами сохраняются заморозки, 1 градус.

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