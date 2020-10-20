В МВД назвали фейком информацию о пропитанных наркотиками масках

Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - Распространяемая в соцсетях информация о масках, пропитанных наркотиками, является фейком, сообщил сегодня на брифинге официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает Kazakhstan Today.

Через социальные сети распространяется недостоверная информация о том, что якобы под видом социальных работников преступники раздают маски, пропитанные наркотическим веществом, после чего беспрепятственно совершают грабежи и кражи из квартир. Официально хочу заявить, что фактов грабежей в результате действия наркотических веществ посредством медицинских масок не имеется. Это информация - фейк", - сказал Нурдильда Ораз.

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