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Переменчивая погода ожидается в выходные на севере Казахстана

30.10.2020 10720
Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 31 октября - 2 ноября 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 
По информации синоптиков, в течение периода в северной половине Казахстана быстрая смена синоптических процессов обусловит неустойчивый характер погоды. 
 

Местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, низовая метель, также будет отмечаться колебание температуры. Местами по республике - туман, усиление ветра", - уточнили в пресс-службе "Казгидромета". 

 

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