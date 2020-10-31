Переменчивая погода ожидается в выходные на севере Казахстана

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 31 октября - 2 ноября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, в течение периода в северной половине Казахстана быстрая смена синоптических процессов обусловит неустойчивый характер погоды.

Местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, низовая метель, также будет отмечаться колебание температуры. Местами по республике - туман, усиление ветра", - уточнили в пресс-службе "Казгидромета".

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