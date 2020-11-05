Система Orphus

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

04.11.2020 6157
Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток, 5-7 ноября 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 

В ближайшие трое суток на большей части Казахстана сохранится благоприятная погода, за исключением западных, северо-западных регионов страны, где ожидаются дожди, а также постепенное понижение температуры воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
На остальной же территории республики ожидается погода преимущественно без осадков с постепенным повышением температуры воздуха. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра. 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая