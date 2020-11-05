Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток, 5-7 ноября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В ближайшие трое суток на большей части Казахстана сохранится благоприятная погода, за исключением западных, северо-западных регионов страны, где ожидаются дожди, а также постепенное понижение температуры воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".

На остальной же территории республики ожидается погода преимущественно без осадков с постепенным повышением температуры воздуха. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра.





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