На севере, востоке и юге Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане 4 ноября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По-прежнему на большую часть территории Казахстана оказывает свое влияние отрог антициклона, с которым сохранится преимущественно погода без осадков. Лишь на севере, востоке и юге страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере и востоке - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, днем - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях, ночью и утром в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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