Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - 10 ноября в Казахстане сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, передает Kazakhstan Today.

Погоду на большей части территории Казахстана будет определять циклон с районов Обской губы - сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), днем местами в Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Местами по республике ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, туман, гололед, на севере и востоке низовая метель. Лишь на юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, туман, гололед, низовая метель.

В Акмолинской области ночью на большей части усилится ветер до 15-20 метра в секунду, порывы 23 метра в секунду, днем местами ветер 15-20 метров в секунду, местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20, днем с порывами до 25 метров в секунду, туман, низовая метель.

В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, туман, гололед, низовая метель.

В Павлодарской области ночью на большей части, днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами гололед, низовая метель.

В Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, туман, в Западно-Казахстанской области местами гололед.

Ночью и утром в Кызылординской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, ночью и утром в Алматинской, Атырауской областях местами туман.

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