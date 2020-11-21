В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

matritca.kz
Погоду на большей части территории Казахстана по-прежнему будет определять антициклон, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на севере и юге страны под влиянием фронтальных разделов пройдет снег. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление местами ветра до 15-20 метров в секунду.
В Акмолинской, Северо-Казахстанская областях местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства