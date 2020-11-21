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Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - 20 ноября 2020 года в большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Погоду на большей части территории Казахстана по-прежнему будет определять антициклон, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на севере и юге страны под влиянием фронтальных разделов пройдет снег. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление местами ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Северо-Казахстанская областях местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

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