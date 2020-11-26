В столице частично перекроют движение на мосту по шоссе Алаш

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - 26 ноября с 12.00 до 18.00 планируется перекрытие крайней правой полосы путепровода шоссе Алаш (мост по Богенбай батыра) в направлении Центрального рынка от улицы Валиханова, передает Kazakhstan Today.





Об этом сообщает сайт акимата Нур-Султана.

Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана.

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