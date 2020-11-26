В возрасте 60 лет скончался легендарный футболист Диего Марадона

Москва. 25 ноября. Kazakhstan Today - Экс-футболист сборной Аргентины Диего Марадона умер в возрасте 60 лет, сообщает Lenta.ru со ссылкой на аргентинский Clarin.





В начале ноября Марадона был госпитализирован. Окружение экс-футболиста сборной Аргентины опровергало слухи о коронавирусе. Отмечалось, что специалист страдал от депрессии.





С сентября 2019 года Марадона работал в Аргентине. Специалист возглавил ФК «Химнасия и Эсгрима», представителя элитного дивизиона чемпионата страны. Несмотря на неудачный сезон 2019/2020, контракт с тренером был продлен.





До этого Марадона работал в Мексике, где руководил ФК «Дорадос». Также в послужном списке специалиста и руководство сборной Аргентины. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2010 году.





В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году.

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