Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В частности, 10 декабря в Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере Мангистауской области сохранится сильный мороз, до 21 градуса.

В Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 10 декабря ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель.

В Жамбылской области местами ожидается туман. В Таразе временами ожидается туман.

В Туркестанской области местами ожидается туман.

С прохождением фронтальных разделов на севере, востоке и в центре страны пройдет снег. На остальную территорию Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние антициклон, центр которого находится в районе Москвы, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, метель, усиление ветра. На севере РК местами гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

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