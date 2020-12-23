Нур-Султан. 22 декабря. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В частности, в Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер западный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 22 декабря ожидается низовая метель.

22 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.

22-23 декабря в Карагандинской области местами ожидается туман.

Ночью 22 декабря в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед.

В Туркестанской области местами ожидается туман. В Шымкенте временами ожидается туман.

22 декабря в Павлодарской области ожидается местами низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Павлодаре ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.

22-24 декабря в Жамбылской области местами ожидается туман. В Таразе временами ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области на большей части ожидается снег. Местами ожидаются туман, метель. Ветер западный, юго-западный, 15-20 метров в секунду, ночью 22 декабря порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске ожидается метель. Ветер западный, юго-западный 15-20 метров в секунду.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, северо-западе и востоке республики пройдет снег, ожидается усиление ветра с метелью. На остальную территорию Казахстана будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед. В Костанайской области местами ожидается метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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