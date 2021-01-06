Услуги центров занятости в режиме онлайн доступны жителям 40 городов РК

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - Жители 40 городов Казахстана могут получить услуги центров занятости в режиме онлайн, передает Kazakhstan Today.

Министерство труда и социальной защиты населения РК с 5 января 2021 года расширило перечень жителей городов, которые могут дистанционно получить услуги центров занятости населения (ЦЗН) через портал Электронной биржи труда (ЭБТ) - Enbek.kz, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним: 17 ноября 2020 года для упрощения процедуры регистрации безработных и облегчения государственных услуг по поддержке занятости МТСЗН запустил пилотный проект по дистанционному оказанию услуг ЦЗН посредством Электронной биржи труда для жителей республиканского значения и областных центров.

В "личном кабинете" на ЭБТ казахстанцы могут встать на учет как лица, ищущие работу либо безработные и просматривать все этапы регистрации. После статуса безработного граждане могут так же в онлайн-режиме на ЭБТ отправить заявку на социальную выплату по потере работы и самостоятельно выбрать вакансии на рабочие места, субсидируемые условия - молодежную практику, рабочие места, общественные работы. Для получения вышеуказанных услуг в онлайн-режиме необходимо пройти регистрацию на ЭБТ, воспользовавшись цифровой подписью.

Возможностью получить услуги дистанционно уже воспользовались более 1400 человек. Статус безработного получили 1015 граждан. Более 260 безработных направили заявки на получение социальных выплат на случай потери работы, из которых 80% уже одобрены Государственным фондом социального страхования.

Гражданам, которые ищут работу и хотят найти в центре занятости, необязательно выходить из дома. Все это можно в считанные минуты сделать на портале Енбек.kz. Для этого нужно только иметь компьютер с выходом в Интернет и электронную цифровую подпись. Услуга полностью автоматизирована. Это означает, что если в течение трех рабочих дней портал не подобрал соответствующую подходящую работу, то регистрацию в качестве безработного Электронная биржа труда осуществляет автоматически. Таким образом, полностью исключается человеческий фактор", - сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

При отсутствии Интернета или компьютера, получить услуги через ЭБТ можно в зонах самообслуживания, которые созданы во всех центрах занятости населения. Сотрудники ЦЗН дадут необходимые консультации по услугам, предоставляемым онлайн. Это позволяет гражданам не ожидать очереди на прием к специалисту центра занятости населения и минимизировать физические контакты в условиях пандемии COVID-19.





«С 5 января 2021 года механизм предоставления услуг онлайн посредством ЭБТ будет доступен населению еще в 23 городах областного значения. А во второй половине года все жители Казахстана смогут воспользоваться новыми сервисами. Также для граждан на Электронной бирже труда будет постоянно расширяться перечень услуг в сфере занятости», - добавил Ербол Оспанов.





Услуги ЦЗН через ЭБТ теперь доступны для жителей городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, всех областных центров, а также городов Степногорск, Текели, Капшагай, Курчатов, Риддер, Семей, Каражал, Сатпаев, Приозерск, Жезказган, Темиртау, Балкаш, Шахтинск, Сарань, Аркалык, Лисаковск, Рудный, Байконыр, Жанаозен, Аксу, Экибастуз, Арысь, Кентау.

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