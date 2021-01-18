Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Костанайской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 18 января в Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

18 января в Актюбинской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем местами 15 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

18 января в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед.

Днём 18 января на юге Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

Ночью 18 января в Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Местами ожидается туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду.

18 января в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед.

Ночью 18 января в Северо-Казахстанской области ожидается местами низовая метель. Ветер западный, юго-западный, ночью 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду.

18-20 января в Жамбылской области местами ожидаются туман, 19-20 января гололед, низовая метель. 18-20 января местами ожидается ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 15-20 метров в секунду, днем 19, ночью и утром 20 января порывы 23-28 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства