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Наступил Новый год Белого металлического быка по лунному календарю

12.02.2021 8263
Наступил Новый год Белого металлического быка по лунному календарю
Пекин. 12 февраля. Kazakhstan Today - Почти 1,5 млрд китайцев по всему миру в ночь с четверга на пятницу встретили Новый год по лунному календарю, который пройдет под покровительством Белого металлического быка, передает Kazakhstan Today. 
 
В этом году большинство жителей КНР провели новогоднюю ночь дома: шумные празднования, походы в рестораны и народные гулянья пришлось отложить из-за коронавируса, сообщает ТАСС.
 
Одним из главных развлечений в канун Нового года, или, как его называют сами китайцы, Чуньцзе (Праздник весны), стал новогодний гала-концерт "Чуньвань", который по традиции транслировали по Центральному телевидению. С 20.00 по местному времени ведущие в ярких костюмах вели обратный отсчет до полуночи. За несколько часов до Нового года в столице Китая царило спокойствие - небывалая пустота в городе, отсутствие машин и прохожих. В полночь тишину на окраинах столицы нарушили залпы салютов - запуск петард в центре города запрещен с 2017 года, для этого необходимо выезжать за пятое транспортное кольцо.
 
Несмотря на то, что празднование Чуньцзе второй год подряд омрачено пандемией, китайцы не теряют надежду и ждут в новом году благосклонности Быка. В китайской культуре это животное является символом баланса между практичным и божественным началом, оно часто изображается в китайской живописи. Одним из самых распространенных сюжетов является бык с сидящим на его спине ребенком, который играет на деревянной флейте. В этой картине, утверждают китайцы, бык воплощает в себе усердие, стоицизм и альтруизм - именно за них это животное снискало себе столь благородную репутацию в китайской культуре.
 
Согласно гороскопам, Белый металлический год принесет с собой перемены. Особенно это коснется тех, кто был рожден в год Козы по восточному календарю.
 
Для тех, кто не хочет отпугнуть от себя удачу, следует помнить о некоторых традициях и обычаях первой недели лунного года. Например, нельзя мыть и стричь волосы, так как это символизирует "отсечение и потерю богатства". По тем же причинам нельзя подметать и мыть полы, стирать одежду, а также брать и давать деньги взаймы. Кроме того, китайцы не рекомендуют в первый день года есть кашу, так как это может привести к бедности.
 
На протяжении всех новогодних каникул, которые в этом году приходятся на период с 11 по 17 февраля, жители КНР стараются избегать так называемых несчастливых знаков. Среди них, например, плач, особенно детский, разбитая посуда, черная и белая одежда, а также различные острые предметы, в том числе ножницы и ножи.
 
Новый год наступил 12 февраля и завершится 31 января 2022 года. Несмотря на то, что каникулы по случаю Чуньцзе в Китае продлятся всего семь дней, чествование прихода весны длится на протяжении двух недель и завершается на 15 сутки первого лунного месяца праздником фонарей - Юаньсяоцзе (в этом году наступит 26 февраля).
 

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