Аким СКО прокомментировал проблемы автовокзала Петропавловска

Петропавловск. 12 февраля. Kazakhstan Today - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов ответил на вопрос о судьбе автовокзала Петропавловска, который неделю назад был выставлен на продажу за 400 миллионов тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Петропавловск.news , на отчетной встрече с населением Кумар Аксакалов не обошел стороной судьбу автовокзала, у которого возникли большие финансовые трудности в коронавирусный год. Помимо накапливающихся долгов, возник и побочный эффект в виде роста количества нелегальных перевозчиков на привокзальной площади.

Проблема стала общеизвестной после того, как администрация автовокзала выставила имущественный комплекс на продажу на сайте OLX. Обеспокоенные горожане несколько дней обсуждали продажу предприятия в соцсетях. Горожане даже предполагали, что в таких условиях государство в лице городской и областной администрации разгонит нелегальных перевозчиков и частично или полностью выкупит предприятие, чтобы гарантировать его работоспособность. Но ответ Кумара Аксакалова точно не предполагал такого развития событий.

Нелегальные водители - это проблема, которая существовала и существует. Дисциплинированные водители автобусов работают через автовокзал, но вместе с тем есть некоторая группа водителей автобусов, которые оформляют патент, тем самым платят минимальные налоги, выходят на трассу и работают. Мы постоянно это мониторим, работает дорожная полиция и, конечно, налоговая инспекция. С учетом изменений мы будем усиливать эту работу. Мы должны организовывать работу через автовокзал", - сказал глава региона.

Он также добавил, что знает об отсутствии оборотных финансовых средств и трудностях, связанных с ограничением внутриобластного автобусного сообщения.

В этом году мы в два раза увеличили сумму субсидирования автобусных перевозок внутри области. В прошлом году мы направили из областного бюджета 200 миллионов тенге, а в этом году - уже 400 миллионов тенге, чтобы компенсировать затраты на внутриобластное сообщение. В эти выходные весь транспорт будет работать как внутри города, так и по области. Это результат тех ограничительных мер, которые дали эффект, и дисциплинированности граждан. Конечно, есть проблемы, особенно пострадали автоперевозки, объекты малого и среднего бизнеса, общепит. Но сейчас всё это должно восстановиться. Одна из мер, которую мы внедряем, - это увеличение субсидирования. Думаю, это поможет нашим автоперевозчикам", - сказал Кумар Аксакалов.

Стоит отметить, что субсидирование, о котором говорит глава области, направлено на перевозки в целом, а не на подержание работы исключительно автовокзала.

Напомним, выполняя постановления главного санврача, петропавловский автовокзал полностью прекратил работу в апреле 2020 года. После короткого перерыва во второй половине мая и июне, когда временно открыли пригородное автобусное сообщение, перевозки были прекращены 5 июля.

При этом на привокзальной площади вовсю работает и процветает бизнес нелегальных перевозчиков, которые ежедневно возят пассажиров в Кокшетау, Щучинск, Костанай и в райцентры Северо-Казахстанской области. Убытки автовокзала за 2020 год составили 9 миллионов тенге.

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