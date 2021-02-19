Ушел из жизни Андрей Мягков

Москва. 18 февраля. Kazakhstan Today - На 83-м году жизни умер народный артист РСФСР Андрей Мягков передаёт Kazakhstan Today.

Об этом сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова, где он служил много лет. Подробности пока неизвестны, пишет РИА "Новости"

Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Окончил химико-технологический институт, в одном из любительских спектаклей его заметил педагог Школы-студии МХАТ. В 1965 году он получил диплом этого учебного заведения и стал актером театра "Современник". В 1977 году перешел во МХАТ.

Большая популярность пришла к артисту после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" в 1975 году, где ему досталась роль Жени Лукашина. После этого журнал "Советский экран" выбрал его лучшим актером года.

Мягков также сыграл в кино Алешу в "Братьях Карамазовых", Алексея в "Днях Турбиных", Новосельцева в "Служебном романе", Хвостова в "Гараже", Карандышева в "Жестоком романсе" и др.

Также он увлекался портретной живописью и писал детективные романы.

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