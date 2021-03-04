Сильные осадки ожидаются на юге и востоке Казахстана

Алматы. 3 марта. Kazakhstan Today - На юге и востоке Казахстана в ближайшие три дня ожидаются сильные осадки, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", с 4 по 6 марта атлантический антициклон, параллельно смещаясь с северо-западным циклоном с запада на восток страны, образуют активные фронтальные разделы. С ними на юге и востоке страны пройдут осадки (дождь, снег), местами сильные. Также ожидаются колебания температуры воздуха. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, в отдельных регионах - с низовой метелью.

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