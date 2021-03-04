В Россотрудничестве поздравили Алматинский филиал СПбГУП

Алматы. 3 марта. Kazakhstan Today - 1 марта студенты и преподаватели Алматинского филиала СПбГУП отметили 37-ю годовщину со дня открытия филиала вуза, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Россотрудничества, филиал поздравили деловые партнеры, руководство профсоюзов РК, сотрудники представительства Россотрудничества и Генерального консульства РФ, представители крупных международных компаний, выпускники, студент, абитуриенты и друзья филиала.

В своем поздравлении консул России, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в РК Татьяна Барышникова поблагодарила руководство университета за долголетнее плодотворное сотрудничество и выразила надежду на дальнейшее расширения взаимодействия.

Филиал в Алматы был создан в 1984 году первоначально в качестве учебно-консультационного пункта Высшей профсоюзной школы культуры постановлением Секретариата ВЦСПС. В 1993 году преобразован в Алматинский филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

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