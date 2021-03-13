Провалы на дорогах в Алматы образовываются после замены коммунальных сетей

Основные жалобы на качество асфальта у нас идут по улице Толе би. Связано это с тем, что в 2018-2019-ых годах вдоль улицы проводились ремонтантные работы по замене тепловых сетей, связывающих западный теплокомплекс с центром города. На местах пересечения, где велись эти работы, асфальт вскрывался. Конечно, был сделан ремонт, положен новый асфальт, но за последний год-два произошли провалы, которые мы и сейчас наблюдаем", - цитирует Серика Кусаинова inAlmaty.kz.
По его словам, на Толе би планируется большая реконструкция, особенно на участке от улицы Байтурсынова до озера Сайран.
Этот участок наиболее подвержен провалам, кроме того, здесь 64 перехода", - сообщил аким.
Также Кусаинов уточнил, что капитальные работы по ремонту улицы могут начаться уже в этом году, однако работы по устранению провалов уже ведутся. Часть их них образовалась в местах, где делали переходы арыков с радиальных на горизонтальные. Аким отметил, что подрядчики выполнили работу недостаточно качественно. Сейчас из-за дождей и снега работы приостановлены, но они начнутся, как только установиться хорошая погода.
Ранее сообщалось, что в Алматы на улице Толе би просело дорожное покрытие. Подрядчику за нарушение технологии переноса сетей грозят жесткие санкции.
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