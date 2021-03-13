Провалы на дорогах в Алматы образовываются после замены коммунальных сетей

Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - Жители Алматы массово жалуются на провалы в дорожном полотне, которые появились вдоль улицы Толе би и на других улицах района. Как сообщил на брифинге в РСК аким Алмалинского района Серик Кусаинов, это связано с работами по замене коммунальных сетей и переходов арыков, передает Kazakhstan Today.

Основные жалобы на качество асфальта у нас идут по улице Толе би. Связано это с тем, что в 2018-2019-ых годах вдоль улицы проводились ремонтантные работы по замене тепловых сетей, связывающих западный теплокомплекс с центром города. На местах пересечения, где велись эти работы, асфальт вскрывался. Конечно, был сделан ремонт, положен новый асфальт, но за последний год-два произошли провалы, которые мы и сейчас наблюдаем", - цитирует Серика Кусаинова inAlmaty.kz .

По его словам, на Толе би планируется большая реконструкция, особенно на участке от улицы Байтурсынова до озера Сайран.

Этот участок наиболее подвержен провалам, кроме того, здесь 64 перехода", - сообщил аким.

Также Кусаинов уточнил, что капитальные работы по ремонту улицы могут начаться уже в этом году, однако работы по устранению провалов уже ведутся. Часть их них образовалась в местах, где делали переходы арыков с радиальных на горизонтальные. Аким отметил, что подрядчики выполнили работу недостаточно качественно. Сейчас из-за дождей и снега работы приостановлены, но они начнутся, как только установиться хорошая погода.

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