В Алматы на улице Толе би просело дорожное покрытие

Алматы. 5 марта. Kazakhstan Today - Проседание дорожного покрытия на пересечении улиц Толе би и Муратбаева в Алматы ликвидируют в течение двух часов, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщили в управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития города.

Ремонтно-восстановительные работы ведут аварийные бригады ГКП "Алматы су" и подрядная организация "АГС-пласт", выполнявшая в 2020 году перенос водопроводных сетей на этом участке.

По предварительным данным, дорожное покрытие просело из-за подмыва грунта водой из давшего течь водопровода диаметра 250 мм.

После откачки воды и устранения порыва промоину закроют специальным инертным материалом, что позволит полностью открыть движение автотранспорта по перекрестку.

Восстановить дорожное полотно в проектном варианте подрядчик планирует во вторник 9 марта.

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