В СКО закрыли участок республиканской трассы

Петропавловск. 16 марта. Kazakhstan Today - 16 марта, с 20.00, закрыто движения для всех видов транспорта на республиканской автодороге Р-61 Тимирязево - Сарыколь - граница области (от села Тимирязево до границы с Костанайской областью), передает Kazakhstan Today.

Как сообщает группа по связям с общественностью ДЧС СКО, дорога закрыта в связи с ухудшением погодных условий (буран, метель, ограничение видимости до 50 метров).

Напомним , 17-18 марта в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Днем 17, ночью 18 марта ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

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