Елбасы поздравил казахстанцев с Наурызом

НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз и призвал беречь главные ценности независимости, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сайте Первого Президента опубликован полный текст поздравления.

Поздравляю вас с Наурыз мейрамы - праздником весны, обновления и созидания. День весеннего равноденствия ждут и искренне празднуют все казахстанцы. Отражая величие культуры и древних традиций нашего народа, Наурыз объединяет представителей всех этносов, проживающих сегодня в Казахстане", - говорится в сообщении.

Елбасы пожелал всем счастья, здоровья и благополучия.

За годы независимости этот день стал ярким символом консолидации, а также еще одним свидетельством того, что единство, стабильность и межнациональное согласие являются фундаментом гармоничного развития государства и залогом больших побед. Важно беречь и укреплять эти главные ценности нашей независимости вопреки всем вызовам и угрозам, встающим перед страной. Казахстанцы всегда с честью справлялись с этой задачей. Уверен, так будет и впредь. В этот светлый день хочу от всей души пожелать мира и спокойствия нашему общему дому - Республике Казахстан. Пусть всегда под каждым шаныраком царят согласие и взаимопонимание. Желаю всем счастья, здоровья и благополучия!", - говорится в обращении Назарбаева.

Казахстанцы отмечают праздник Наурыз. Наурыз в Казахстане официально празднуется три дня - 21-23 марта. Эти дни считаются выходными. Казахстанцы смогут отдохнуть пять дней подряд, работающие на шестидневке - четыре дня.

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