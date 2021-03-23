Осадки, ветер, гололёд ожидаются в понедельник в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - В понедельник на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер, на севере, в центре и на востоке - с низовой метелью, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Местами по республике ожидаются туман, гололед, на юго-западе - гроза, сообщает "Казгидромет".

В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-23 метров в секунду, в Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях - с низовой метелью. В Северо-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Костанайской области днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя ветер усилится до 15-20 метров в секунду. В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается туман, в Мангистауской области местами - гроза. В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью местами гололед.

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