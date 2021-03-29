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В трех районах Алматы планируется отключение воды

28.03.2021 25597
В трех районах Алматы планируется отключение воды
АЛМАТЫ. 28 МАРТА - Несколько зданий в трех районах Алматы на день отключат от холодной воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Медеуском, Алмалинском и Жетытуском районах на время отключения к объектам социальной сферы организуют подвоз воды автоцистернами, добавили в "Алматы су".
 
Воду отключат:
 
29 марта, с 09.00 до 14.00, в контуре улиц Байжанова - Кажимукана - Назарбаева;
 
31 марта, с 09.00 до 18.00, Курмангазы - Шевченко - Наурызбай батыра - Сейфуллина;
 
1 апреля, с 09.00 до 18.00, Макатаева - Райымбека - Желтоксан - Сейфуллина;
 
1 апреля, с 09.00 до 18.00, Райымбека - Сейфуллина - Тобаякова - Абылай хана.
 

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