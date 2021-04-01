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В Алматы создадут интерактивную карту мониторинга строительства объектов

31.03.2021 7453
АЛМАТЫ. 31 МАРТА - По данным управления городского планирования и урбанистики, интернет-ресурс на базе Геопортала Алматы, разрабатываемый в соответствии с поручением президента РК, будет обеспечивать доступ ко всей необходимой информации о заявленных к реализации и реализуемых проектах строительства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В интерактивном режиме можно будет получить информацию о многоквартирных жилых комплексах (МЖК) и проектах индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
 
На текущий момент в ходе подготовки интерактивной карты собрана информация по 94 МЖК. База данных содержит: 
 
  • наименование проекта;
  • тип объекта строительства (МЖК/ИЖС);
  • кадастровые номера;
  • сведения о согласовании эскизных проектов;
  • сведения по выданным АПЗ;
  • наименование застройщика;
  • срок начала строительства и срок ввода в эксплуатацию;
  • авторский/технический надзор;
  • функциональная зона месторасположения объектов;
  • источник финансирования;
  • этажность;
  • площадь застройки;
  • количество зданий;
  • количество квартир;
  • фотографии хода строительства.
 
На сегодня идет сбор информации по ИЖС для наполнения интерактивной карты. В дальнейшем обновление базы данных будет происходить каждый месяц в онлайн-режиме.
 
Управлением был настроен интерфейс интерактивной карты и сделано наполнение данными тематических слоев. Прорабатывается дизайн для обеспечения легкости восприятия информации. Также разработаны паспорта строительства всех объектов и обеспечена возможность их скачивания с Геопортала. 
 
Кроме того, создана интерактивная карта мониторинга строительства, которая обеспечит потребность в информации граждан и девелоперов и позволяет наблюдать за динамикой строительства с мобильных устройств и компьютеров.
 
Для повышения эффективности принятия решений идет внедрение инструментов проектного управления. В тестовом режиме развернута online-платформа GantPro, позволяющая централизованно хранить файлы и документацию по проектам. Использование проектного подхода помогает оперативно выявить "проблемные" объекты и своевременно принять меры.
 

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