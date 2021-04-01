В Алматы создадут интерактивную карту мониторинга строительства объектов

АЛМАТЫ. 31 МАРТА - По данным управления городского планирования и урбанистики, интернет-ресурс на базе Геопортала Алматы, разрабатываемый в соответствии с поручением президента РК, будет обеспечивать доступ ко всей необходимой информации о заявленных к реализации и реализуемых проектах строительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В интерактивном режиме можно будет получить информацию о многоквартирных жилых комплексах (МЖК) и проектах индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

На текущий момент в ходе подготовки интерактивной карты собрана информация по 94 МЖК. База данных содержит:

наименование проекта;

тип объекта строительства (МЖК/ИЖС);

кадастровые номера;

сведения о согласовании эскизных проектов;

сведения по выданным АПЗ;

наименование застройщика;

срок начала строительства и срок ввода в эксплуатацию;

авторский/технический надзор;

функциональная зона месторасположения объектов;

источник финансирования;

этажность;

площадь застройки;

количество зданий;

количество квартир;

фотографии хода строительства.

На сегодня идет сбор информации по ИЖС для наполнения интерактивной карты. В дальнейшем обновление базы данных будет происходить каждый месяц в онлайн-режиме.

Управлением был настроен интерфейс интерактивной карты и сделано наполнение данными тематических слоев. Прорабатывается дизайн для обеспечения легкости восприятия информации. Также разработаны паспорта строительства всех объектов и обеспечена возможность их скачивания с Геопортала.

Кроме того, создана интерактивная карта мониторинга строительства, которая обеспечит потребность в информации граждан и девелоперов и позволяет наблюдать за динамикой строительства с мобильных устройств и компьютеров.

Для повышения эффективности принятия решений идет внедрение инструментов проектного управления. В тестовом режиме развернута online-платформа GantPro, позволяющая централизованно хранить файлы и документацию по проектам. Использование проектного подхода помогает оперативно выявить "проблемные" объекты и своевременно принять меры.

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