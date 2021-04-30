В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди с грозами

НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 29 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Погоду на большей части территории РК будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами. Лишь на западе, юге и юго-востоке Казахстана под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере и северо-западе - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области – туман.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сутки в Северо-Казахстанской области, ночью в Павлодарской области местами туман.

Днем в Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области с пыльной бурей.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ночью ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром в Актюбинской области местами ожидается туман.

Сегодня в Нур-Султане переменная облачность, температура воздуха днем составит +17 - +19 градусов по Цельсию. Скорость ветра - 3-8 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду.

В Алматы переменная облачность, температура воздуха днем составит +29 - +31 градусов по Цельсию. Скорость ветра - 0-5 метров в секунду.

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