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Токаев поздравил православных с Пасхой

02.05.2021 10720
Токаев поздравил православных с Пасхой
Фото: АПН
НУР-СУЛТАН. 2 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных с Пасхой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Поздравляю всех православных граждан нашей страны со Светлым Христовым Воскресением - Пасхой! Этот святой праздник вдохновляет людей на благие дела, заботу о близких и помощь нуждающимся. Пасхальные традиции символизируют обновление и милосердие, торжество добра и справедливости", - написал президент.

 
Он отметил, что в дни испытания пандемией эти общечеловеческие ценности обретают особое значение, поскольку способствуют укреплению взаимопонимания, мира и согласия.
 

Пусть теплая пасхальная атмосфера наполнит счастьем и радостью каждый дом! От чистого сердца желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов! С праздником Пасхи!" - цитирует обращение Токаева официальный сайт Акорды.

 

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