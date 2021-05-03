Токаев поздравил православных с Пасхой

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Поздравляю всех православных граждан нашей страны со Светлым Христовым Воскресением - Пасхой! Этот святой праздник вдохновляет людей на благие дела, заботу о близких и помощь нуждающимся. Пасхальные традиции символизируют обновление и милосердие, торжество добра и справедливости", - написал президент.
Он отметил, что в дни испытания пандемией эти общечеловеческие ценности обретают особое значение, поскольку способствуют укреплению взаимопонимания, мира и согласия.
Пусть теплая пасхальная атмосфера наполнит счастьем и радостью каждый дом! От чистого сердца желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов! С праздником Пасхи!" - цитирует обращение Токаева официальный сайт Акорды.
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