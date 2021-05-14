Временно запрещена посадка/высадка пассажиров поезда "Алматы - Оскемен" на двух станциях Усть-Каменогорска

АЛМАТЫ. 13 МАЯ - Временно запрещена посадка/высадка пассажиров поезда №351/352 "Алматы - Оскемен" на станциях Усть-Каменогорск и Ново-Усть-Каменогорск, передает KAZAKHSTAN TODAY.

АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что согласно письмам Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК и Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области (ВКО), для предотвращения распространения коронавируса по ВКО с 00.00 13 мая 2021 года до отмены, временно запрещена продажа проездных документов (билетов), посадка/высадка пассажиров по станциям Усть-Каменогорск и Ново-Усть-Каменогорск на пассажирский поезд №351/352 сообщением "Алматы - Оскемен".

Пассажиры могут вернуть железнодорожные билеты на отмененные стоянки поезда и получить денежные средства в полном объеме без удержаний в сроки, установленные Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом. Всю справочную информацию о порядке курсирования пассажирских поездов можно узнавать по справочному номеру 105", - отметили в АО "НК "Казахстан темир жолы".

Национальный перевозчик просит пассажиров отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и соблюдать меры безопасности в период распространения коронавирусной инфекции.

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