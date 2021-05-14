В Алматы безработных приглашают на бесплатные курсы с последующим трудоустройством

АЛМАТЫ. 13 МАЯ - На заседании региональной комиссии по вопросам занятости населения под председательством заместителя акима Алматы Максата Кикимова утверждены перечни учебных организаций, специальностей и претендентов на профессиональное обучение в рамках госпрограмм, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этом году на краткосрочных курсах по государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек" планируется обучить тысячу алматинцев. На сегодняшний день заявки на обучение подали 409 человек по 15 предлагаемым специальностям (кондитер, повар, парикмахер, мастер ногтевого сервиса, визажист, электрогазосварщик, бухгалтер, веб-дизайнер, модельер-закройщик, туристический агент, делопроизводитель, оператор ЭВМ, швея, конструктор одежды, массажист).

Заключено соглашение с 34 учебными центрами по 41 специальности, занятия будут проходить в онлайн- и офлайн-режиме. Продолжительность обучения - от 1 до 3 месяцев в зависимости от специальности. Во время обучения выплачивается стипендия в размере 20 949 тенге, по окончании курсов выдается сертификат и оказывается помощь в трудоустройстве. Также есть возможность получения безвозмездного государственного гранта для реализации бизнес-идеи.

Участниками краткосрочных курсов могут стать безработные горожане (с постоянной или временной регистрацией в Алматы сроком более шести месяцев).

Центр занятости населения акимата Алматы оказывает содействие в трудоустройстве граждан как на постоянную работу, так и временные рабочие места (общественные работы, социальные рабочие места). Для молодежи реализуются программы "Молодежная практика", "Первое рабочее место", "Контракт поколений". Также в городе реализуется программа "Дорожная карта занятости" по реализации инфраструктурных проектов.

С начала текущего года Центром занятости Алматы трудоустроено 12 716 человек, из них 5346 человек на постоянную работу, 6948 человек на временные работы, 323 человека трудоустроено по программе "Дорожная карта занятости". По вопросам обучения на краткосрочных курсах в 2021 году обратились 836 человек, 366 из них трудоустроены. Большинство услуг Центра можно получить онлайн через портал ENBEK.KZ.

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