В Алматы на весь день перекрыли участок улицы Сатпаева

АЛМАТЫ. 16 МАЯ - В Алматы 16 мая будет недоступен для проезда один из участков дороги по улице Сатпаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с дорожными работами перекрыто движение по улице Сатпаева от улицы Манаса до улицы Байтурсынова в обоих направлениях", - говорится в сообщении городского управления мобильности.

Транспорт будет курсировать по следующей схеме: Жандосова (восток) - Ауэзова (север) - Абая (восток). Затем проспект Абая (запад) - Ауэзова (юг) - Сатпаева (запад) и далее по маршруту.

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