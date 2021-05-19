В некоторых школах держат теплые туалеты в качестве "музея" - глава МОН

НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе заседания Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве РК прокомментировал ситуацию с теплыми туалетами в школах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

У нас получается такая ситуация, не надо никого обманывать. Бывают такие ситуации, когда теплый туалет построили, он нормально функционирует, но при этом его закрывают, держат его, условно говоря, в качестве "музея" для того, чтобы показывать его проверяющим и фактически работают уличные туалеты. Но это недопустимо", - сказал Асхат Аймагамбетов.

В свою очередь, председатель комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова добавила, что еще до конца не решены вопросы обустройства внутренних туалетов в школах Алматы, ВКО, ЗКО и Карагандинской области.

При этом по статистике в начале 2020 года в казахстанских школах имелось 2700 придворовых туалетов. В начале 2021 года их число уменьшилось до 148.

Однако министр образования и науки выразил неудовлетворение темпами проводимой работы в этом направлении.

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