В Алматы до конца года запустят две станции метро

АЛМАТЫ. 28 МАЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел выездное рабочее совещание по вопросам строительства второго пускового комплекса и станций "Сарыарка" и "Достык", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аким мегаполиса проверил, как идет работа по благоустройству станций, укладке путей и проходке тоннелей. Бакытжан Сагинтаев поручил оперативно решать возникающие вопросы и объединить усилия для того, чтобы завершить эту масштабную стройку, которая имеет важное значение не только для города, но и страны.

В ходе выездного совещания подрядчики заверили акима города, что обязуются обеспечить технический запуск второго пускового комплекса и двух станций до конца года.

Второй пусковой комплекс второй очереди первой линии метрополитена расположен под проспектом Абая, в западном направлении от проспекта Алтынсарина до улицы Яссауи. Комплекс состоит из перегонных тоннелей и двух станций "Сарыарка" - пилонного типа глубокого заложения и "Достык" - мелкого заложения. Общая готовность проекта порядка 80%.

На сегодняшний день на станции "Сарыарка" предстоит завершить отделочные работы, благоустройство и прокладку инженерных сетей. Станция относится к виду "глубокого заложения", пилонного типа и состоит из одного вестибюля и двух входных групп. На станции предусмотрено 2 лифта и 8 эскалаторов.

На станции "Достык" также предстоит завершить отделку, благоустройство и прокладку инженерных сетей. Станция мелкого заложения колонного типа состоит из двух вестибюлей и шести входных групп.

По расчетам специалистов после ввода в эксплуатацию второго пускового комплекса количество ежедневного пассажиропотока составит порядка 85 тысяч человек. Таким образом, значительно возрастет объем пассажирских перевозок в метрополитене и многократно разгрузится проспект Абая.

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