В честь композитора Байкадамова назвали улицу в Гуанчжоу

ГУАНЧЖОУ. 28 МАЯ - В Гуанчжоу в честь казахского композитора Бахытжана Байкадамова назвали улицу и установили памятник, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Гуанчжоу увековечили память нашего папы-композитора Бахытжана Байкадамова. В его честь названа одна из улиц и установлен памятник. Во время Великой Отечественной войны папа спас великого китайского композитора Си Син Хая", - написала на своей странице в Facebook дочь композитора Алуа Байкадамова.

Бахытжан Байкадамов (11 марта 1917, Торгай - 16 июля 1977, Алматы) - казахский композитор, заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1957). Окончил Алматинскую государственную консерваторию (1954).

С 1941 года руководил хором Казахского радио.

С 1947 по 1949 годы - руководитель, дирижёр женского ансамбля песни и танца.

С 1969 года до последних дней жизни преподавал в Казахском женском педагогическом институте.

Автор музыкальной драмы "Майра" (1952), симфонических поэм "Светлая юность" (1952), "Колхозный праздник" (1953), сюит для хора: "На джайляу", "За мир" и другие; вокальных композиций, крупных поэм для хора - "Мечта девушки", "Айтыс", "Плод труда". Он внес большой вклад в развитие жанра хоровой песни в Казахстане. Наиболее значительным является произведение "За мир" (1953), в котором найдены оригинальные приемы национальной хоровой полифонии.

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