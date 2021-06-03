Заместители акима Караганды получили выговор за нарушение карантина в Центральном парке

КАРАГАНДА. 2 ИЮНЯ - Карагандинских чиновников наказали за нарушение карантинных норм в Центральном парке Караганды, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области, руководство парка и чиновники допустили 1 июня очень большое скопление людей в парке и не обеспечили соответствующий санитарным нормам безопасный досуг горожан.

По поручению акима области Жениса Касымбека, его заместители Нурлан Бикенов и Халел Акимжанов, а также руководитель отдела культуры Баян Нуртаева получили выговоры. Также уволена директор парка Мадина Аширова", - говорится в сообщении ведомства.

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