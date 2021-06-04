В Северном Казахстане расследуют массовое отравление сельчан

ПЕТРОПАВЛОВСК. 3 ИЮНЯ - В селе Бесколь Северно-Казахстанской области более 100 человек обратились к врачам с симптомами отравления, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жителей райцентра Бесколь одолевает странный вирус. Люди жалуются на температуру, рвоту и диарею. К врачам уже обратились более 100 человек, сообщает Первый канал " Евразия ".

Тяжелых больных отправили в городской стационар.

Аул Бесколь - единственный в Северном Казахстане, где нет ни одной колонки. Вся вода подается централизованно городским водоканалом через разводящие сети. И именно здесь, в райцентре, - массовое отравление людей. Симптомы одни и те же, похожие на энтеровирус.

В больницу уже обратились 130 человек. Симптомы одинаковые. Кто-то переносит полегче, их отпускают домой долечиваться. Тяжелых отправляют в Городскую инфекционную. Диагноз - под вопросом.

Мы больше склоняемся к энтеровирусной инфекции, по клинике больше похоже на это заболевание. Регистрируются каждый день новые обращения. За прошедшие сутки зарегистрирован прирост, 16 обращений", - сказала и. о. главного врача Кызылжарской районной больницы Жанар Какимова.

На сегодняшний день правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Материалы экспертиз будут приобщены, и виновные будут привлечены к ответственности", - сказал и. о. акима села Бесколь Маулен Касымгожин.

Воду на всякий случай в селе решили продезинфицировать. Поручили это предприятию, которое занимается разводными сетями. Их длина - больше 100 километров. И 30 из них - старые, на них и грешит директор организации.

В Бесколе проживает 15 000 человек.

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