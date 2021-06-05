На севере и востоке Казахстана в выходные ожидаются заморозки

НУР-СУЛТАН. 4 июня - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 5-7 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Выход холодного антициклона из районов Скандинавии, обусловит значительное понижение температуры воздуха в северной половине республики. Ночью до 2-7 градусов тепла, местами заморозки до 2 градусов, днем до 10-20 тепла, а в южной половине, благодаря высотному гребню и выносу теплых воздушных масс из Туркмении, сохранится сухая и жаркая погода", - сообщили синоптики.
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