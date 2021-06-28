Дождливая погода сохранится на большей части Казахстана в пятницу

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - На большей части территории Казахстана в пятницу ожидается дождливая погода, лишь на западе страны по-прежнему жарко и без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранит свое влияние на восточную половину республики, с которыми пройдут дожди, грозы, град, усилится ветер, на юге с пыльной бурей. На западе по-прежнему сохранится жаркая погода без осадков", - сообщает Казгидромет.

В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается град, усилится ветер до 15-20 метров в секунду, в Алматинской области порывы до 23-28 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях днем местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, утром местами - туман. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Костанайской областях местами ожидается град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской, Туркестанской, Кызылординской областях днем местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области с пыльной бурей.

Днем в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, Атырауской областях сохранится сильная жара, в Атырауской области местами очень сильная жара.

На большей части в Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областей, местами в Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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