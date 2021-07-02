Акмолинская молодежь встретилась с героем труда Иваном Сауэром

УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 1 ИЮЛЯ - В юбилейный год 30-летия Независимости страны, а также в преддверии Дня столицы в селе Родина Целиноградского района прошла встреча молодежи района с директором ТОО "Агрофирма "Родина", обладателем звания Казакстаннын Енбек Ері Иваном Сауэром, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О селе Родина и одноименном ТОО "Агрофирма "Родина" Целиноградского района, возглавляемом Иваном Сауэром, известно во всей республике. В селе созданы все комфортные условия для жизни. Построены крытый хоккейный корт, парк культуры и отдыха со спортивными и игровыми комплексами, библиотека, салон красоты, православный храм и другая инфраструктура. За счет средств предприятия содержатся и ремонтируются все без исключения социальные объекты", - рассказали в пресс-службе областного УВП.

В ходе встречи Иван Сауэр провел экскурсию по предприятию, рассказал ребятам о своем жизненном и профессиональном пути, о знакомстве с Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, поделился советами и дал наставления.

Конечно, в начале моего трудового пути было нелегко. Но, благодаря желанию и упорству, со временем все наладилось. Для того, чтобы достичь успеха нужно честно и неустанно трудиться, тогда у вас все обязательно получится", - обратился к участникам известный меценат.

В УВП добавили, что в сельском округе Родина на сегодня проживает около двух тысяч человек, семьсот из них трудятся в ТОО "Агрофирма "Родина".

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