Жаркая и сухая погода ожидается в пятницу на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - На большей части территории Казахстана в пятницу ожидается жаркая и сухая погода, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь на западную часть РК будет влиять ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, принесут с собой дожди с грозами и градом. Местами по республике ожидается усиление ветра, сообщает "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской, Актюбинской, днем в Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области днем - град. В Костанайской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Акмолинской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях сохраняется сильная, местами очень сильная жара, в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Павлодарской областях, местами Западно-Казахстанской, Мангистауской областях - сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, на большей части Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, местами Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, в отдельных районах Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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