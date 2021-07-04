В Алматы на два месяца ограничат движение по одной из улиц

АЛМАТЫ. 3 ИЮЛЯ - С 5 июля по 1 сентября в Алмалинском районе Алматы будет частично ограничено движение автотранспорта по улице Розыбакиева - от улицы Дуйсенова до проспекта Райымбека в южном направлении, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как пояснили в ТОО "Алматинские тепловые сети", временные ограничения вводятся для проведения капитального ремонта на теплосетях, проходящих под проезжей частью.

Алматинцев и гостей города просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда.

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