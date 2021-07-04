На трассах ЗКО ограничили движение большегрузов

УРАЛЬСК. 3 ИЮЛЯ - По автодорогам области в жаркое время дня ограничено движение для фур, вес груза которых превышает восемь тонн, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

С 1 июня по 15 августа, с 11.00 до 21.00, большегрузы не могут ездить по автодорогам области, если температура воздуха превышает 25 градусов, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

По словам главного инженера ТОО "Казавтодор" Ансара Рахматуллина, такое ограничение вводится для того, чтобы сохранить состояние асфальтобетонного покрытия.

Это приказ министерства. Когда погода жаркая, "восьмитонники" ездить не могут. За этим следит транспортный контроль. За нарушение грозит штраф", - рассказал Ансар Рахматуллин.

Подобные ограничения также действуют в Акмолинской, Актюбинской, ВКО, ЗКО, СКО, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областях.

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