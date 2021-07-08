В Алматы ограничат проезд по улице Курмангазы

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АЛМАТЫ. 7 ИЮЛЯ - В Алматы почти на сутки ограничат движение по улице Курмангазы из-за аварийных работ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 12.00 7 июля до 09.00 8 июля будет ограничено движение автотранспорта по улице Курмангазы от проспекта Достык до улицы Зенкова", - говорится в сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети".

По информации компании, временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время проведения аварийных работ после гидравлических испытаний на теплосетях, проходящих под проезжей частью указанного уличного сегмента.

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